Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Brigada Rutiera și inspectorii RAR au descoperit numeroase nereguli in timpul unei acțiuni care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din București, informeaza Mediafax.Polițiștii Brigazii Rutiere, in colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Roman,…

- Politistii Brigazii Rutiere si inspectori din cadrul Registrului Auto Roman au efectuat, in noaptea de sambata spre duminica, controale pe strazile din Bucuresti, pentru depistarea soferilor care conduceau masini cu deficiente tehnice sau aveau montate sisteme neomologate de evacuare a noxelor care…

- Politistii rutieri si inspectorii Registrului Auto Roman au dat, in urma unor controale in trafic facute in Capitala, 35 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 30.000 de lei, intre care sase pentru modificarea sistemului de evacuare a noxelor si patru pentru modificari neomologate…

- Peste 45% din totalul vehiculelor controlate in trafic de catre inspectorii Registrului Auto Roman (RAR), in 2022, au prezentat deficiente tehnice majore si/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme. Potrivit unui comunicat de presa al RAR, cele mai multe neconformitati au fost…

- Un consilier general din București vrea pedepsirea cu amenzi usturatoare a șoferilor care fac zgomot pe timpul nopții. Consilierul general Gabriel Rau (USR), propune, in cadrul unui proiect, ca circulația vehiculelor care produc zgomot peste 95 decibeli sa fie permisa doar in intervalul orar 08.00 –…

- Doi barbați bauți au fost prinși de jandarmi in timp ce incercau sa fuga, dupa ce unul dintre ei a lovit cu o mașina trei autoturisme parcate in București. Potrivit Jandarmeriei Romane, in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a prins doi barbați aflați sub influența…

- Metroul din București va circula toata noaptea de Anul Nou, anunța compania Metrorex, care a facut public și programul de circulație a trenurilor. Și autobuzele care au program regulat de noapte vor circula in noaptea de Revelion. Toate liniile de metrou din Capitala vor fi deschise in noaptea de Revelion,…