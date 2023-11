Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica Covasna – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Județene Covasna au organizat și executat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura penala și contravenționala prevazute…

- CONTROALE ALE POLIȚIȘTILOR, IN DOMENIUL SILVIC Luni, 23 octombrie, in intervalul orar 15:00 – 23:30, polițiștii din cadrul IPJ Vrancea – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol și ai Secției 1 Poliție Rurala Golești, impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Focșani…

- In cursul saptamanii trecute, Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, insoțiți reprezentanți ai Garzii Forestiere Timișoara, au efectuat verificari privind modul de punere in valoare, autorizare, exploatare, depozitare, gestionare și transport a materialului lemnos, de catre diferiți…

- In perioada 01-30.09.2023, Politia Locala a municipiului Focșani a desfașurat acțiuni preventive, cu precadere pentru asigurarea ordinii si linistii publice, asigurarea fluenței traficului, combaterea opririlor, staționarilor și parcarilor neregulamentare, combaterea incalcarii normelor legale privind…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica Covasna – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Județene Covasna au organizat și executat luni, 9 octombrie a.c. o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura penala…

- Printre prioritatile politistilor maramureseni se afla si combaterea delictelor silvice. In acest sens, au fost intensificate activitatile de verificare si control, in urma carora au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 54.000 de lei si au fost confiscati 104,382 mc de material lemnos.…

- La data de 26 septembrie polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol impreuna cu președintele Asociației de Vanatoare „Valea Ramnicului” au depistat in zona drumului public ce face accesul catre punctul „Motnau”, un barbat din județul Neamț, care deținea și transporta cu un autoturism,…

- In data de 27 septembrie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu reprezentanți din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura, au efectuat verificari privind modul de deținere, comercializare, precum și existența documentelor referitoare la…