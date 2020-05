Amenzi de peste un milion de lei privind siguranţa jucăriilor. Ce a descoperit ANPC ANPC a desfasurat, in 27 si 28 mai, o ampla campanie de verificari, in intreaga tara, referitoare la modul in care sunt respectate prevederile legale privind siguranta jucariilor, informeaza news.ro. Astfel, au fost verificati 472 de operatori economici, iar la 336 din ei, reprezentand 71,2% din totalul celor controlati, s-au gasit abateri de la normele in vigoare. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 379 de sanctiuni, din care 177 de avertismente si 202 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 1.089.400 de lei. De asemenea, s-a dispus oprirea temporara de la comercializare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

