Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi in valoare de 42.000 de lei au fost aplicate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) mai multor agenti economici din Brasov, printre neregulile gasite aflandu-se depozitarea unor produse alimentare pe rafturi cu rugina sau in afara spatiului frigorific si…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au dat amenzi in valoare de 65.000 de lei in urma unor controale facute in cele mai importate piete din Pitesti si la agenti economici care isi desfasoara activitatea in acele zone, pentru nereguli precum vanzarea de produse neconforme si in conditii necorespunzatoare…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi in valoare de 65.000 de lei si au oprit de la comercializare 164 de kilograme de carne, peste si produse din carne, in urma verificarilor realizate in mai multe piete din Pitesti, informeaza ANPC. …

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 60.000 lei si a inchis unele unitati pentru nereguli privind cazarea si asigurarea hranei persoanelor aflate in carantina institutionalizata, potrivit unui comunicat...

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a aplicat amenzi de peste 351.000 de lei, in urma controalelor efectuate in primul trimestru al acestui an pe piata de comunicatii electronice si a echipamentelor radio, precum si la furnizorii de servicii postale.…

- Politistii au desfasurat o actiune de prevenire a raspandirii virusului Covid 19, precum si de protejare a populatiei de anumite practici comerciale ilicite, in zona pietelor agroalimentare si centrelor comerciale de pe raza municipiului Slobozia.