- 11 sanctiuni contraventionale au vizat incalcarea prevederilor Legii 61 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice si doua sanctiuni contraventionale au fost aplicate pentru aruncarea in alta parte decat in recipientii anume destinati…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 9.499 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.648.280 de lei, ca urmare a incalcarii masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- Aproximativ 9.500 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 1.600.000 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, in urma unor controale privind respectarea regulilor pentru limitarea evolutiei imbolnavirilor cu COVID-19, a informat, duminica, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit…

- Aproximativ 3.000 de operatori economici au fost verificati, in ultimele 24 de ore, cu privire la respectarea masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat, sambata, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. „In ultimele 24 de ore, au avut loc 1.200 de actiuni punctuale…

- Un numar de 259 de sanctiuni contraventionale, cu amenzi in cuantum total de 40.000 lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, de catre politistii IPJ Ilfov si cei locali, informeaza Prefectura Ilfov. Potrivit sursei citate, 256 de sanctiuni contraventionale, cu amenzi in valoare de 35.000 lei, au…

- Au fost aplicate 31 de sanctiuni contraventionale, in cuantum total de 22.800 de lei, pentru nerespectarea masurilor anti Covid.Avand in vedere instituirea masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, politistii si jandarmii constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse.…

- Politistii harghiteni au aplicat, in ultimele 48 de ore, amenzi de peste 30.000 lei, in cadrul unor ample actiuni ce au vizat respectarea legislatiei silvice. Potrivit unui comunicat al IPJ Harghita, in perioada 11-13 decembrie, au fost intensificate activitatile specifice suplimentare,…

- "In primele noua luni din 2020, compania a inregistrat o cifra de afaceri bruta consolidata de peste 2,5 miliarde dolari, fiind in scadere, ca rezultat al cotatiilor de piata mai mici comparativ cu perioada similara a anului trecut, alaturi de un volum de vanzari mai mic, dar si din cauza altor factori…