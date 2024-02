Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dupa-amiaza, in intervalul orar 15:00 – 19:00, polițiștii rutieri din Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat pe principalele drumuri din județ, pentru reducerea riscului rutier prin depistarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza. Astfel, in cadrul acțiunii,…

- Polițiștii rutieri și cei cu atribuții pe linie de poliție rutiera au acționat, in weekend-ul trecut, pe raza județului Caraș-Severin, „in vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere”, aplicand aproape 600 de sancțiuni contravenționale celor care au incalcat…

- Politistii rutieri aradeni au desfasurat in ulitmele 24 de ore mai multe actiuni pentru prevenirea accidentelor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 143 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de aproximativ 58.700 de lei, din care 24 pentru nerespectarea regimului legal de…

- Polițiștii de la rutiera au actionat pe soselele din Cluj pentru a depista infractorii din trafic la Huedin si Dej, dar si pentru a preveni și combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere.

- Polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere au depistat in trafic, doi barbați de 28 respectiv 36 de ani din Baia Mare și Sacalașeni, care au condus autoturisme pe drumurile publice din municipiu, in timp de aveau alcoolemii de 0,44 respectiv 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat fiind conduși la unitați…

- Politistii de la rutiera anunta zonele unde sunt amplasate astazi radarele in județul Dambovița The post Politistii de la rutiera anunta zonele unde sunt amplasate astazi radarele in județul Dambovița first appeared on Partener TV .

- Structurile operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea vor fi mobilizate și in perioada minivacanței de Craciun pentru a asigura liniștea și ordinea publica și pentru a interveni rapid in sprijinul cetațenilor, atunci cand situația o impune. Polițiștii vor fi mobilizați, incepand…

- Weekendul trecut, 08-10 decembrie, polițiștii au continuat acțiunile preventive și pentru depistarea șoferilor care nu respecta normele rutiere. Astfel, polițiștii Serviciului Rutier și cei de la Ordine Publica, au desfașurat activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe principalele…