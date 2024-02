Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la rutiera au actionat pe soselele din Cluj pentru a depista infractorii din trafic la Huedin si Dej, dar si pentru a preveni și combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere.

- Bataie intre doi politisti dupa o sicanare in trafic in Slatina. Unul dintre ei a ajuns la spital. Politia a deschis o ancheta. La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 12:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost agresata…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic, in orașul Borșa, un tanar din Maramureș care conducea un autoturism desi nu deține permis de conducere. Mai mult, mașina nu avea placuțe de inmatriculare. Sambata, 20 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, pe timpul unor misiuni de supraveghere…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Niculești au oprit pentru control, pe drumul comunal 159, in localitatea Niculești, un moped condus un barbat de 38 de ani, din Prahova. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie…

- Ghinion pentru un tanar maramureșean oprit de polițiștii de frontiera pentru un control de rutina. S-a intampkat ieri, 11 ianuarie a.c., in jurul orei 14.00, cand, pe timpul unor misiuni de supraveghere și control, in zona de responsabiliate, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de…

- Polițiști din cadrul Secției 5 Craiova au dispus retinerea unui tanar de 20 de ani, din comuna Breasta, acuzat de comiterea infracțiunilor de amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice. Oamenii legii au explicat ca suspectul a fost implicat intr-un incident violent produs in trafic, in cartierul…

- Dupa o urmarire in trafic un tanar fara permis și baut a fost prins de polițiștii doljeni. Intr-o intervenție de urgența, polițiștii din cadrul Secției nr.7 Rurala Plenița au urmarit un conducator auto pe DJ 561 D, in comuna Orodel. Tanarul de 20 de ani, din comuna Unirea, a refuzat sa opreasca la semnalul…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din CSM a decis azi, in cazul lui Daniel Horodniceanu, „respingerea acțiunii disciplinare exercitata de Inspecția Judiciara”, care l-a acuzat pe vicepreședintele CSM de comiterea unor abateri disciplinare. Decizia nu e definitiva. Daca Inspecția Judiciara…