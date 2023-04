Amenzi de aproape 300.000 de lei pentru mai mulți agenți economici din Piața Obor. Ce nereguli au fost găsite O noua razie ANPC a avut loc in Piața Obor. Controalele efectuate de inpectorii ANPC s-au soldat cu amenzi in valoare de 300.000 de lei dar și cu oprirea temporara a activitații pentru patru agenți economici. In urma controlului au fost sigilate doua depozite de carne dar și o mașina plina cu carcase de miel, carora nu li s-a putut identifica proprietarul. Vizați de control au fost 50 de operatori economici.Pentru neregulile constatate, pana in acest moment, comisarii CRPCR București-Ilfov au aplicat urmatoarele sancțiuni: amenzi contravenționale in valoare de 293.000 lei 7 avertismente oprirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

