Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ANPC au anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in perioada 22 – 26 mai, au desfasurat la nivel national o actiune de control pentru a verifica felul in care sunt respectate prevederile legale, conformitatea, modul de etichetare, prezentare publicitate si comercializare a pestelui,…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in perioada 22 – 26 mai, au desfasurat la nivel national o actiune de control pentru a verifica felul in care sunt respectate prevederile legale, conformitatea, modul de etichetare, prezentare publicitate si comercializare a pestelui,…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 1.000 de operatori economici care vand fructe si legume, iar 360 de tone au fost retrase temporar de la comercializare, dupa ce echipele de control au gasit produse cu mucegai si depozitate in spatii pline de praf,…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, marti, ca, in prima jumatate a lunii aprilie, au desfasurat, la nivelul intregii tari, ample actiuni de control care au vizat verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale in domeniu, la comercializarea legumelor si fructelor proaspete in magazine alimentare,…

- Amenzi de peste 1,4 milioane lei date de ISU Alba, dupa controale la pensiuni, cluburi, magazine. Nereguli constatate Reprezentanții ISU Alba au dat amenzi de peste 1,4 milioane lei dupa controale la pensiuni, restaurante, cluburi, magazine, unitați de producție. Verificarile au fost derulate in primele…

- Reprezentantii ANPC au transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca au inceput o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari care vizeaza modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in statiile de carburant din reteaua OMV – Petrom. Pana in acest moment comisarii…

- In luna februarie 2024, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba (CJPC ALBA) a desfașurat o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata legislația specifica in vigoare, la peste 160 de operatori economici care activeaza in domeniile prestarii de servicii de alimentație…

- In luna februarie 2024, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba (CJPC ALBA) a desfașurat o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata legislația specifica in vigoare, la peste 160 de operatori economici care activeaza in domeniile prestarii de servicii de alimentație…