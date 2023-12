Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 a insemnat pentru Serviciul de Protecție a Mediului din cadrul Poliției Locale aplicarea a 1131 de sancțiuni contravenționale, in valoare 2.908.650 lei, a anunțat Primaria Timișoara. Tematicile de control au vizat abandonul deșeurilor, respectarea normelor legale pentru activitatea pe șantiere,…

- Creditele bugetare acordate SRI in 2024 vor fi mai mari cu 2,22% decat in 2022, conform proiectului de buget pe 2024. Astfel, Serviciul va incasa de la buget 3,95 miliarde de lei, fața de 3,87 miliarde de lei. De asemenea, creditele de angajament vor fi de 5,45 miliarde de lei, cu 25,48% peste 2023.…

- De la 16 milioane de euro donate de UE Ucrainei pentru muniție și echipamente militare, suma a fost majorata la 200 milioane de euro. Astfel, cele 184 milioane de euro in plus vor fi folosite pentru instruirea militara a angajaților din Garda naționala, Serviciul de frontiera de stat, Poliția naționala…

- Valoarea contractului se ridica la 7.105.080,96 de lei, fara TVA aproape 1,5 milioane de euro C.N.C.F. "CFR" SA ndash; Sucursala Regionala CF Constanta ndash; Unitate Operationala, in calitate de autoritate contractanta, a incheiat un contract cu firma SGPI Security Force, in cadrul unei licitatii deschise.…

- Pagubele pe care ursii le-au provocat in acest an in judetul Covasna depasesc un milion de lei, a declarat joi conducerea Agentiei Judetene de Protectie a Mediului. Potrivit directorului institutiei, Gheorghe Neagu, ursii au distrus peste 100 de hectare de culturi, au omorat sute de animale si au ranit…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica Covasna – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Județene Covasna au organizat și executat luni, 9 octombrie a.c. o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura penala…

- Consiliul Județean a aprobat achiziționarea instalației care va dezintegra deșeurile ramase in urma sortarii și a tratarii mecanice. Investiția totala de valorificare a deșeurilor este de peste 80 de milioane de lei.

- ■ procurorii nemțeni au solicitat arestarea a doua persoane ■ acuzațiile sunt inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si fals informatic ■ Pe 26 septembrie 2023, politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor…