- Joi, in intervalul orar 09:00-14:00, polițiștii Serviciului Rutier Timiș impreuna cu cei ai Biroului Rutier Lugoj și cei ai Formațiunii Rutiere Faget, au desfașurat o acțiune pe DN 68 A, tronson de drum cu risc rutier ridicat, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, precum și pentru prevenirea…

- Nr. 72 din 21 Aprilie 2023 BULETIN INFORMATIV 21 APRILIE 2023 69 DE CONDUCATORI AUTO AU FOST SANCTIONATI PENTRU VITEZA In data de 20.04.2023, in intervalul orar 09:00 14:00, politistii Serviciului Rutier Timis impreuna cu cei ai Biroului Rutier Lugoj si cei ai Formatiunii Rutiere Faget, au desfasurat…

- Acțiune de amploare a polițiștilor de la rutiera, la Timișoara. Oamenii legii au desfașurat controale in trafic pentru prevenirea accidentelor rutiere. In numai cateva ore au dat zeci de amenzi șoferilor care nu au respectat normele rutiere. Cele mai multe, vitezomanilor.

- Un accident de circulație s-a produs marți, la orele amiezii, pe DN 6 – șoseaua de centura a municipiului Lugoj, pe sensul de mers spre Caransebeș. In accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitara. Un barbat in varsta de 28 de ani a condus un autoturism pe DN 6 –…

- Acțiune de amploare a polițiștilor, in noaptea de joi spre vineri, la Timișoara. Oamenii legii au desfașurat controale in trafic, dar și la societați comerciale. In total au dat amenzi de aproape 50.000 de lei.

- Polițiștii Orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurala Faget, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier Timiș și cei ai Biroului Rutier Lugoj, au organizat vineri, 3 februarie, in intervalul orar 09:00- 13:00, o acțiune cu efective marite in zona de competența, in vederea asigurarii unui climat de…

- Razie a polițiștilor locali in mijloacele de transport in comun, la Timișoara. Oamenii legii au sancționat mai mulți calatori care au fost prinși ca au fumat, au consumat alcool sau nu au avut bilet de calatorie. Nu au scapat nici șoferii care au blocat stațiile.