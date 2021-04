Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din localitatea Giarmata, limitrofa municipiului Timisoara, au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele administratorului unei pensiuni care a organizat o petrecere cu 17 participanti si au fost aplicate amenzi in valoare totala de aproape 100.000 de lei, a…

- O petrecere de majorat la care participau 35 de persoane a fost intrerupta de politisti, in cursul noptii de sambata spre duminica, la Dumitresti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In cursul noptii trecute, in jurul orei 22,30, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala…

- Politistii doljeni au aplicat mai multe sanctiuni unor persoane care participau la petreceri organizate cu ocazia unei logodne, unei cununii si unui majorat. Valoarea totala a amenzilor este de aproape 20.000 de lei. Potrivit oamenilor legii, mai multe petreceri au fost intrerupte in Cosoveni, Robanesti…

- Vineri seara, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 1 Rurala Timișoara s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la un local din localitatea Giarmata ar avea loc un eveniment privat, incalcandu-se astfel prevederile legii. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca este vorba despre…

- Petrecere cu aproape 50 de persoane intr un local din Constanta.In cursul noptii trecute, politistii si jandarmii constanteni au desfasurat o actiune pentru verificarea respectarii normelor legale in ceea ce priveste organizarea de evenimente private care, in conformitate cu prevederile Legii 55 2020…

- Pe 7 februarie, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti au acționat pentru prevenirea raspandirii COVID 19 la unitațile HORECA, ocazie cu care au descoperit ca la un local era in desfașurare un eveniment cu caracter privat. In urma celor constatate, s-a procedat la stabilirea identitații persoanelor…

- O petrecere cu 55 de persoane s-a incheiat aseara cu amenzi pe care polițiștii Sectiei 5 Craiova le-au aplicat participanților. Politisti din cadrul Sectiei 5 Craiova au fost sesizați prin ,,TELVERDE,, cu privire la faptul ca in incinta unui restaurant din Craiova este organizata o petrecere. La fața…

- Un barbat din Teleorman, care era dat in urmarire naționala, a fost prins de polițiștii, sambata seara, la o petrecere organizata in județul Argeș, informeaza site-ul epitesti.ro. "In seara zilei de 16 ianuarie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Bascov, impreuna cu luptatori din cadrul Serviciului…