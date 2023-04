Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de spre 4,76 milioane de lei, in urma controalelor efectuate cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in perioada 28 martie – 13 aprilie. Potrivit unui comunicat al ANSVSA, in intervalul de referinta au avut loc, la nivel national, controale oficiale privind modul…

- In perioada 28.03.ndash; 15.04.2023, inspectorii ANSVSA au efectuat, la nivel national, controale oficiale privind modul in care sunt respectate conditiile sanitare veterinare in 9.476 de obiective din sectorul alimentar carmangerii, macelarii, pescarii, unitati de alimentatie publica de tip pizzerii,…

- AMENZI de 78.000 de lei in urma controalelor de Paște ale DSVSA Alba: Ce deficiențe au gasit inspectorii sanitar-veterinari AMENZI de 78.000 de lei in urma controalelor de Paște ale DSVSA Alba: Ce deficiențe au gasit inspectorii sanitar-veterinari Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor…

- O noua razie ANPC a avut loc in Piața Obor. Controalele efectuate de inpectorii ANPC s-au soldat cu amenzi in valoare de 300.000 de lei dar și cu oprirea temporara a activitații pentru patru agenți economici. In urma controlului au fost sigilate doua depozite de carne dar și o mașina plina cu carcase…

- Inspectorii sanitari-veterinari au efectuat, in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, 3.136 de controale in piete, depozite si unitati alimentare, in urma carora au fost aplicate amenzi de peste doua milioane de lei si au fost confiscate aproape 22 de tone de alimente. Potrivit unui comunicat…

- Amenzi de 72.000 de lei pentru 12 unitati comerciale din Piața Obor. Inspectorii ANSVA au aplicat amenzi de 72.000 de lei și au confiscat peste 250 de kilograme de pește din Piața Obor. In cadrul unei acțiuni fulger desfașurate vineri, inainte de Buna Vestire, inspectorii ANSVSA au aplicat amenzi de…

- ANSVSA anunta ca a efectuat saptamana trecuta o actiune fulger de control in hala de peste din Piata Obor, la 12 unitati in vederea asigurarii conditiilor de igiena in care sunt receptionate, depozitate si valorificate diverse sortimente de peste si produse din pescuit, potrivit Agerpres. In urma controalelor…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a continuat, in lunile ianuarie și februarie 2023, verificarile la farmaciile veterinare și la cabinetele medicale veterinare, pentru a se asigura ca legislația sanitara veterinara este respectata. In urma acțiunilor de control…