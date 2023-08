Amenințarea patronatelor:„Impozitarea tichetelor de masă va fi suportată de angajați” Peste jumatate dintre companii spun ca vor reduce sau nu vor mai creste valoarea nominala a tichetelor de masa. Peste jumatate dintre companii (57%) spun ca vor reduce sau nu vor mai creste valoarea nominala a tichetelor de masa oferite angajatilor in contextul introducerii unei taxari suplimentare cu 10% pentru CASS, iar 70% dintre firmele care nu acorda acum tichete spun ca cel mai probabil nu vor face acest lucru nici in viitor, arata un studiu realizat de Cult Research, citat de ZF. Potrivit unei decizii a Guvernului din luna iulie, companiile pot creste valoarea tichetelor de masa la 35 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

