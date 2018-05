Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a amenintat ca va recurge la forta impotriva combatantilor arabo-kurzi sustinuti de Washington, pentru a recuceri regiunile pe care acestia le controleaza in nordul Siriei, informeaza joi AFP, transmite AGERPRES . Intr-un interviu oferit postului de televiziune Russia…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad s-a declarat deschis eforturilor de reconciliere in tara sa – devastata de peste sapte ani de razboi -, insa nu a exclus sa recurga la forta contra fortelor kurde sustinute de Statele Unite in vederea recuceririi regiunilor aflate sub controlul acestora, relateaza…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a amenintat ca va recurge „la forta impotriva combatantilor arabo-kurzi sustinuti de Washington, pentru a recuceri regiunile pe care acestia le controleaza in nordul Siriei”, informeaza joi AFP, preia Agerpres.Intr-un interviu oferit postului de televiziune…

- 'In acest an, din cauza mentinerii amenintarii teroriste in Siria, navele noastre echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr' vor patrula in permanenta in Marea Mediterana', a declarat Putin, adaugand ca, in general, pentru acest an sunt planificate 102 marsuri (de antrenament) ale navelor si submarinelor…

- Proiectul de rezolutie stipula condamnarea de catre Consiliul de Securitate a "agresiunii SUA si aliatilor sai impotriva Republicii Arabe Siriene" si cerea "incetarea imediata si fara intarziere a agresiunii impotriva" regimului de la Damasc. Statele Unite sunt pregatite sa atace din nou daca…

- Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018, soldat cu victime in randul populației civile, in termenii cei mai categorici. Romania susține și este solidara cu acțiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie și Franța in Siria, ca urmare a atacului chimic și…

- Romania reacționeaza dupa atacul masiv al Coaliției conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei dupa acuzațiile de folosire a armelor chimice impotriva civililor in suburbiile Damascului controlate pana acum cateva zile de rebelii care lupta impotriva Regimului lui Bashar al al-Assad.SONDAJ…

- Președintele american Donald Trump a promis, luni, ca in 48 de ore va decide cum sa raspunda la presupusul atac chimic din orașul sirian Douma . Toate opțiunile sunt pe masa, a avertizat liderul de la Casa Alba. Insa, indiferent ce scenariu va alege Trump, va exista un recul. Și niciunul dintre raspunsurile…