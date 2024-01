Amendă pentru neplata rovinietei, deși mașina era transportată pe platformă. Ce a decis instanța Mașina suferise o avarie in timp unei deplasari in țara și a trebuit sa fie transportata cu o platforma la Oradea. Considerand ca amenda a fost data pe nedrept, firma a contestat procesul-verbal in instanța. Reprezentantul firmei s-a prezentat la Judecatoria Oradea cu documente care atesta ca, in ziua in care a fost aplicata sancțiunea, autoturismul in cauza nu se putea deplasa pe propriile roți. In procesul-verbal este menționat faptul ca mașina firmei in cauza a fost surprinsa fara rovinieta pe data de 30 aprilie pe DN79, in județul Arad, de camerele de supraveghere. In consecința, dupa aproape… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ sase tone de furaje si o masina au ars, duminica seara, din cauza unei petarde care a declansat un incendiu intr-un depozit de furaje din localitatea Boureni, comuna Bals. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de interventie si stingere cu apa si spuma din cadrul Detasamentului de…

- Situație mai puțin obișnuita pentru o firma din Oradea, care a primit o amenda de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru lipsa rovinietei in cazul uneia dintre mașinile sale care era transportata, culmea, pe o platforma.

- Azi-noapte, polițiștii din Șomcuta Mare au fost solicitați prin apel 112 sa se deplaseze in localitatea Buciumi, unde s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, dar conducatorul autoturismului se afla sub influența bauturilor alcoolice. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au…

- Coincidente nefaste in cazul mortii tinerei profesoare peste masina careia a cazut un buldoexcavator. Soferul care nu a ancorat utilajul de platforma este din aceeasi localitate cu cele doua surori. Acesta a recunoscut, pentru Observator, ca nu obisnuia sa asigure astfel de transporturi. Cele doua…

- Un barbat de 35 de ani a intrat in atenția polițiștilor, marți seara, dupa un accident rutier ce a avut loc pe strada Aurel Rainu, din orașul Fieni. Un tanar de 19 ani, din localitate, a fost transportat de urgența la spital, dupa ce a fost lovit cu mașina de barbatul de 35 de ani. Polițiștii au efectuat…

- Unul din cele mai importante lucruri ca mașina ta sa funcționeze, este cmobustibilul. Dar, se poate intampla sa te trezești in mijlocl drumului ca nu-ți mai pornește mașina, motviul ai uitat sa alimentezi. In termeni populari asta se mai numește și pana prostului, dar, atenție! in Spania autoritațile…

- Traficul aglomerat din București ii face pe unii șoferi sa ignore, pe langa regulile de circulație, și pe cele ale bunului simț. O astfel de situație a avut loc pe o șosea intens circulata din Capitala: o șoferița și-a lasat mașina in mijlocul drumului și a traversat strada in graba, alaturi de un copil.…

- Doua mașini au fost implicate in accident, un autoturism Fiat, in care se aflau trei persoane și o platforma incarcata cu un autovehicul.Doua persoane care se aflau in Fiat, soț și soție au decedat imediat dupa impactul frontal dintre cele doua vehicule, in urma caruia bucați din Fiat și una dintre…