Un barbat din Alba Iulia a fost amendat de agenții Poliției Locale, cu suma de 6.000 de lei, pentru ca ar fi depozitat in fața casei sale deșeuri din construcții. Barbatul a contestat amenda primita din partea Poliției Locale și dosarul a ajuns pe rolul Judecatoriei Alba Iulia, care in 16 decembrie 2019 s-a pronunțat […] Citește Amenda imensa, primita de un barbat din Alba Iulia, de la Poliția Locala, pentru cațiva bolțari lasați in fața casei in Alba24 .