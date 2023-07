Amendă de până la 36.000 de euro dacă asculți muzica tare pe plajă. Noua lege i-a speriat pe români Cine asculta muzica la volum maxim pe plajele din Portugalia risca amenzi usturatoare de pana la zeci de mii de euro. Este noua regula care se aplica in Portugalia, unde Autoritatea Maritima Naționala a interzis utilizarea boxelor. Astfel, localnicii deranjati de zgomot pot face plangeri, iar amenzile nu sunt mici – intre 200 și 4.000 […] The post Amenda de pana la 36.000 de euro daca asculți muzica tare pe plaja. Noua lege i-a speriat pe romani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Unii oameni vor sa mearga pe plaja pentru a se relaxa, dar sunt deranjați de muzica data tare, pe care alți turiști, puși pe distracție, o prefera in detrimentul liniștii. O țara europeana a decis sa vina cu o masura drastica și amenzi usturatoare.

- Turiștii care asculta muzica la volumul maxim pe plajele din Portugalia pot primi amenzi cuprinse intre 200 și 36.000 euro, a relatat Euronews.Autoritatea Maritima Naționala (AMN) a interzis utilizarea difuzoarelor care redau muzica la volume mari și deranjeaza localnicii și turiștii. Noile restricții…

- Cei care iși doresc sa se bucure de mare, soare și nisip in liniște au acum un motiv in plus sa aleaga plajele din Portugalia. Țara europeana a adoptat o masura prin care interzice muzica tare pe plaja, iar cei care ignora aceasta regula risca amenzi de pana la 36.000 de euro.

