- Unul dintre cele mai asteptate momente in fiecare primavara este inflorirea magnoliilor. In Iasi, cea mai cunoscuta este cea din fata Palatului Roznovanu. Zeci de persoane trec zilnic sa o fotografieze. Mai jos, aveti catev imagni prezentate de Primaria Iasi/facebook. Magnolii sunt si in fata Consiliului…

- Dupa o consultare prealabila cu conducerea ISUJ Bacau – Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului Bacau, președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea (vicepreședinte CJSU) și o analiza de fond in compartimentul de specialitate din cadrul instituției, prefectul de Bacau a emis – la…

- Bugetul judetului Bacau a fost aprobat, astazi, iar 71% din fonduri sunt alocate „Dezvoltarii”, a anuntat presedintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea. Bugetul are o valoare de peste un miliard de lei, din care aproximativ 800 de milioane reprezinta investitii in infrastructura sanitara, de transport,…

- Consilierii județeni ai PNL au depus, astazi, o solicitare oficiala pentru ca președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea, sa faca public raportul de audit referitor la Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacau. „Bacauanii au dreptul sa cunoasca dimensiunile catastrofei manageriale,…

- Cladiri nedeclarate, impozite neincasate, cheltuieli nejustificate, amenzi date unor persoane decedate sunt cateva dintre problemele pe care auditorii Curții de Conturi le-au constatat la verificarea documentelor contabile ale Primariei Bacau, anul trecut. O parte dintre problemele descoperite de Curtea…

- Policlinica Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bacau va avea un laborator de medicina nucleara, in valoare de 3,3 milioane euro, finantarea fiind asigurata prin Planul National de Redresare si Rezilienta, a anuntat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Bacau, Valentin Ivancea. ‘Tomografia cu emisie…

- Finalizarea cladirii fostului Spital Municipal si integrarea acesteia in circuitul medical al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bacau au fost selectate la finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pe locul patru, a anuntat, miercuri, presedintele Consiliului Judetean (CJ)…

- Dupa vestea plecarii Wizz Air de pe Aeroportul Bacau, președintele Consiliului Județean anunța ca a acceptat demisia directoarei Oana Chelaru și ca va reorganiza regia autonoma in societate pe acțiuni. Valentin Ivancea susține ca transformarea regiei autonome in societate pe acțiuni va duce la instalarea…