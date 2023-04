In cazul in care separatiștii transnistreni sau trupele ruse staționate ilegal in regiune incep acțiuni ofensive, Ucraina poate oferi ajutor Republicii Moldova, daca autoritațile de la Chișinau il vor cere. Declarația a fost facuta de ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova, Marko Șevcenko, in cadrul unui interviu oferit in exclusivitate pentru Deschide.MD. Diplomatul a ținut, insa, sa explice ca militarii ucraineni nu pot interveni pe teritoriul unui stat strain fara a fi respectata o anumita procedura.

”In primul rand, vreau sa va spun ca Ucraina respecta integritatea teritoriala a R. Moldova…