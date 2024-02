Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Ștefan Popescu, analist de politica externa, a comentat situația din Transnistria, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vladescu, și s-a aratat de parere ca o eventuala alipire a regiunii separatiste la Federația Rusa ar avea efecte „dezastruoase pentru parcursul…

- Ucraina va oferi tot ajutorul necesar, daca va fi solicitat oficial de autoritațile de la Chișinau, in cazul escaladarii conflictului transnistrean, a declarat Marko Șevcenko, ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova, citat de publicația Deschide.md. Potrivit lui Șevcenko, problema transnistreana este…

- Patru femei au fost trimise in judecata de catre procurorii de la Chisinau, fiind suspectate ca faceau parte dintr-o retea infractionala care a incercat sa vanda un copil ucrainean nascut la Chisinau unei familii din Romania.Mama bebelusului, o femeie in varsta de 38 de ani, a fost ademenita in capitala…

- Presedintele AUR, George Simion, a fost interzis in Republica Moldova pentru inca 5 ani. Informația a fost confirmata pentru NewsMaker.md de reprezentanții Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne. Inspectoratul General pentru Migrație a precizat ca de la inceputul…

- Un grup de persoane pregatește lansarea in spațiul public a unor informații prin care acuza instituțiile statului de acțiuni orientate contra unor oficiali din Ucraina, relateaza HotNews.ro conform deschide.md . Informația a fost prezentata de SIS. Printre scopurile campaniei s-ar numara: compromiterea…

- Filiera latina! „Guvernul Italiei susține cu fermitate recomandarea Comisiei Europene de deschidere a negocierilor pentru aderarea Ucrainei și R.Moldova”. Declarația a fost facuta de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, in cadrul ședinței Camerei Deputaților, conform deschide.md.Potrivit șefului…