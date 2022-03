Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Kent Logsdon, spune ca nu exista, la moment, anumite indicii privind un atac asupra Republicii Moldova. „Suntem cu toții atenți la orice semn și la orice știre ca sa ne dam seama ce se intampla in imediata vecinatate a frontierei Republicii Moldova. La acest moment nu avem indicii ca Republica Moldova ar putea fi ținta unui atac, dar suntem foarte ingrijorați de ceea ce ar putea sa se intample in regiune, in special in contextul imaginilor pe care le vedem in fiecare zi, cu ceea ce se intampla in Ucraina”, a spus ambasadorul, potrivit deschide.md.…