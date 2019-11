Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul chinez a amenintat joi ca va adopta "contra-masuri ferme" dupa promulgarea miercuri de catre presedintele Donald Trump a unor legi de sustinere a populatiei din Hong Kong care protesteaza in favoarea democratiei, informeaza AFP si Reuters. "Sfatuim SUA sa nu actioneze arbitrar; in caz contrar,…

- Președintele american Donald Trump a promulgat, miercuri, doua proiecte de lege ce includ masuri de susținere a protestatarilor pro-democrație de la Hong Kong, informeaza agenția de știri Dpa, potrivit Mediafax.„Am semnat aceste proiecte de lege din respect pentru președintele Xi (Jinping),…

- Ministrul chinez de Externe l-a convocat marți pe ambasadorul american la Beijing, Terry Branstad, pentru a protesta fața de legea privind sprijinul acordat demonstranților din Hong Kong adoptata in aceasta luna de Congresul Statelor Unite, anunța surse locale de știri, citate de agenția Dpa, potrivit…

- Precizarea ministrului vine dupa o sesiune plenara a legislativului de la Taipei consacrata proiectului de buget pentru achizitia unei "aeronave de tip nou". In pofida obiectiilor Chinei, presedintele american Donald Trump a aprobat in august vanzarea de aeronave avansate F-16V (Viper) catre…

- Acordul substanțial dintre SUA și China pare sa fi intrat deja în ceața, mai ales în ceea ce privește promisiunea Chinei de a crește achiziția produselor agricole, scrie CNBC, citând Wall Street Journal. Angajamentul chinez de a cumpara mai multe produse de la fermierii din…

- Televiziunea de stat chineza a anunțat marti seara ca nu va difuza cele doua partide de presezon pe care Houston Rockets le va disputa saptamana aceasta din cauza unor comentarii „nepotrivite" despre Hong Kong. Totusi, supararea Chinei nu a trecut neobservata in SUA, conducerea NBA incercand…

- Donald Trump a solicitat public Chinei sa il investigheze pe democratul Joe Biden, solicitare asemanatoare adresata Ucrainei, fapt care declanșat un scandal de proporții in urma caruia democrații au demarat procedura de destituire a președintelui american. In timp ce parasea Casa Alba pentru…

- Ambasadorul Germaniei in China a fost convocat de Beijing, nemultumit de intalnirea luni, la Berlin, a unui activist in favoarea democratiei de la Hong Kong cu seful diplomatiei germane, a anuntat miercuri Chinei in Germania, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Anunț de ultima ora…