Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea diplomatilor occidentali au parasit capitala Kabul, a declarat luni un oficial american, dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului, informeaza Reuters și Agerpres. "Pot spune cu certitudine ca majoritatea personalului diplomatic occidental este…

- Pentagonul a autorizat duminica seara un numar suplimentar de 1.000 de soldați americani pentru a ajuta la evacuarea cetațenilor SUA și a afganilor care au lucrat pentru ei din Kabul, a informat un oficial american pentru Reuters, dupa ce ambasada Statelor Unite a avertizat ca situația de securitate…

- Kabulul nu se confrunta cu o "amenintare iminenta", in pofida avansului rapid al talibanilor spre capitala afgana, a afirmat vineri Pentagonul, relateaza AFP si Reuters. Orasul "nu se afla in prezent intr-un context de amenintare iminenta", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului…

- Talibanii au luat vineri orașul Pul-e-Alam, capitala provinciei Logar, situat la doar 50 km sud de Kabul, potrivit lui Saeed Qaribullah Sadat, un consilier provincial, scrie AFP."Talibanii controleaza toate facilitațile guvernamentale din Pul-e-Alam (...) Acum au control 100%. În…

- Luptatorii talibani ar putea izola capitala Afganistanului, Kabul, in 30 de zile si sa cucereasca orasul in 90 de zile, a declarat un oficial american in domeniul apararii, citand serviciile de informatii ale Statelor Unite, in conditiile in care militantii talibani continua sa avanseze, transmite…

- Departamentul de Securitate Interna american a anuntat miercuri ca toti angajatii sai, indiferent de statutul vaccinal, vor trebui sa poarte masca in interior si sa pastreze distantarea fizica, informeaza Reuters. Departamentul a declarat ca aceasta masura intra in vigoare de miercuri. In timp ce varianta…

- O calugarita din California, in prezent pensionara, a acceptat sa se recunoasca vinovata de frauda cu fonduri federale si spalare de bani, dupa ce a fost acuzata ca a furat peste 835.000 de dolari din contul unei scoli pentru plata unor cheltuieli personale, inclusiv pentru finantarea unor calatorii…

- Mary Margaret Kreuper, o calugarița in prezent pensionara, risca o condamnare de 40 de ani de inchisoare intr-un penitenciar federal in urma acuzațiilor ca a furat peste 835.000 de dolari din contul unei scoli catolice din California. Banii au fost jucați in cazinouri, informeaza Reuters, citata de…