Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce la București se striga austeritate, ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, locuiește in lux și extravaganța. „Pe banii romanilor”, striga gura cea rea a presei. Astfel, Muraru locuiește intr-o vila cu 46 de camere și 8 bai pentru care statul roman platește o chirie lunara de 21.000 de…

- Reactia premierului Marcel Ciolacu vine dupa ce ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a afirmat ca a fost exclus de la intalnirele politice pe care premierul Marcel Ciolacu le va avea in Statele Unite ale Americii si a declarat, la intalnirea cu romanii din SUA, ca rolul sau in aceasta vizita…

- Se amplifica tensiunile intre premierul Marcel Ciolacu si Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii. Premierul declara ca l-ar fi rechemat pe Andrei Muraru din postul de Ambasador al Romaniei in Statele Unite, daca ar fi avut posibilitatea sa faca acest lucru.

- ”Nu mai avut nicio discutie cu domnul ambassador si cred ca o perioada mai lunga de timp nu o sa avem discutii. In primul loc, eu am venit aici insotit de ministra de Externe, este reprezentanta de varf a diploatiei romane, nu apucasem sa avem discutiile aplicate cum vor fi reprezentarile in ziua urmatoare…

- Premierul a considerat ca "nu este necesara" participarea reprezentantilor Ambasadei la Washington la intalnirile politice din SUA, a afirmat ambasadorul Andrei Muraru, duminica, la o receptie in cadrul careia seful Executivului de la Bucuresti s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii de romani…

- Premierul a considerat ca "nu este necesara" participarea reprezentantilor Ambasadei la Washington la intalnirile politice din SUA, a afirmat ambasadorul Andrei Muraru, duminica, la o receptie in cadrul careia seful Executivului de la Bucuresti s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii de romani…

- Data de la care romanii ar putea intra in SUA fara viza. Adrian Muraru, ambasadorul Romaniei la Washington, a facut marele anunt Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei in SUA, a anunțat data la care romanii ar putea intra in Statele Unite ale Americii fara vize. Acest lucru se va intampla in cel mult doi…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a declarat miercuri, 27 septembrie, la Digi24, ca 1 decembrie 2025, „un moment simbolic pentru noi”, va fi momentul cand „primii romani pot pași in SUA fara viza”.„Romania va accede cu siguranța in programul Visa Waiver in anul 2025. Sigur ca este un traseu…