Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a afirmat in urma discursului lui Joe Biden despre starea natiunii, ca reprezinta un apel la trezire pentru cei care inca mai cred ca pacea poate exista fara lupta și costuri.

- John Kirby, purtatorul de cuvant al presedintelui Joe Biden in domeniul securitatii nationale, va fi promovat si va avea un rol extins la Casa Alba, a declarat duminica un oficial american pentru Reuters, scrie news.ro.Kirby, care in anii trecuti a fost purtator de cuvant principal atat la Pentagon,…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a declarat luni despre o intrare a Romaniei anul viitor in programul Viza Waiver ca este foarte optimist ca acest lucru se va intampla si ca si alte companii aeriene vor anunta zboruri directe catre SUA iar aceasta foarte posibila ridicare a vizelor, anul…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a spus luni, la Prima News, despre intrarea Romaniei in programul Viza Waiver, ca este foarte optimist ca acest lucru se va intampla anul viitor, precizand ca și alte companii aeriene vor anunta zboruri directe catre SUA. El susține ca aceasta foarte posibila…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru a fost invitat la petrecerea de Craciun in stil american de Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, la resedinta sa oficiala. "M am bucurat impreuna cu Andreea de petrecerea de Craciun in stil american, invitati de Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, la resedinta…

- Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei in SUA, a fost invitat de Kamala Harris, vicepreședinta SUA, la petrecerea de Craciun organizata de aceasta la reședința sa oficiala. "I-am mulțumit doamnei Vicepreședinte pentru prietenia sa nestatornica pentru Romania și am rememorat impreuna cu Al Doilea Domn al…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a fost invitat la petrecerea de Craciun organizata de vicepreședintele SUA, Kamala Harris, la reședința sa oficiala. Intalnirea dintre cei doi vine in contextul in care Andrei Muraru este intr-un razboi deschis cu premierul Marcel Ciolacu și s-a discutat inclusiv…

- Astfel, Camera Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii a aprobat joi legea privind autorizarea bugetului apararii SUA (National Defense Authorization Act / NDAA), dupa ce aceasta fusese aprobata, miercuri, de catre Senatul SUA, precizeaza postarea de joi, pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA…