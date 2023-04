Stiri pe aceeasi tema

Noua cetateni chinezi au fost ucisi, duminica, intr-un atac la un sit minier din apropierea orasului Bambari, din centrul Republicii Centrafricane, tara afectata de cativa ani de un razboi civil, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Avocatul proeminent din Carolina de Sud, acuzat ca și-a ucis soția și fiul dupa ce a fost prins furand de la firma de avocatura a familiei a fost condamnat, potrivit Sky News.

Africa de Sud și Algeria au fost in spatele acestei masuri cu totul neobișnuite, potrivit Jerusalem Post.

Premier League, organizatorul primei ligi engleze de fotbal, a acuzat clubul Manchester City de peste 100 de incalcari ale regulilor sale financiare, in urma unei investigatii de patru ani, informeaza BBC, potrivit Agerpres

Actorul american Alec Baldwin a fost acuzat oficial de ucidere din culpa, dupa impuscarea mortala a directoarei de imagine pe un platou de filmare. Halyna Hutchins a fost impuscata in timpul filmarilor pentru westernul Rust, in statul New Mexico, in 2021, scrie Rador.

Fostul pugilist Mike Tyson este acuzat ca a violat o femeie intr-o limuzina, in anii 1990, dupa ce a cunoscut-o intr-un club de noapte din Albany, relateaza Times Union of Albany, potrivit news.ro.

Mihai Mironica si Ioana Cosma, doi dintre cei mai vechi si cunoscuti prezentatori TV, au fost dati afara de la postul de sport al trustului Pro. Emisiunea celor doi a fost scoasa din grila, iar contractele lor au incetat.

- Comisia Europeana a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de urgenta a suspendarii temporare a distributiei in afara tarii a anumitor medicamente din categoria antibiotice si antitermice cu administrare orala, a informat, joi, Ministerul Sanatatii intr-un comunicat…