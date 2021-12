Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, i-a felicitat pe toți locuitorii țarii noastre cu ocazia Anului Nou și a Craciunului, dorindu-le sa priveasca cu optimism spre viitor, bazindu-se pe valorile umane: mila, bunatate și ajutor reciproc! "Dragi…

- Republica Moldova inasprește condițiile la frontiera, ca o masura de prevenire a extinderii pandemiei Covid. Incepand de luni, 27 decembrie 2021, sunt introduse noi restricții pentru persoane care vin din țari aflate in zona roșie. Pentru aceste persoane, se solicita la frontiera Republicii Moldova…

- La cumpana dintre ani, cand bucuria Sfintei Sarbatori a Craciunului si Anului Nou se revarsa asupra tuturor, cand fiecare dintre noi ne gandim la viitor, la proiecte si planuri noi, va rog sa primiti din partea mea și a reprezentanților Consiliului Local Mioveni, urari de bunastare, implinire a tuturor…

- Cu ocazia Sfintelor Sarbatori ale Craciunului și a Anului Nou am placutul prilej de a adresa angajatilor primariei Carastelec, locuitorilor comunei noastre si familiilor acestora cele mai bune ganduri de sanatate, prosperitate, impliniri pe plan profesional, impreuna cu traditionala urare Sarbatori…

- PROGRAM special la MAGAZINE in ALBA de Craciun și Revelion: Ce supermarketuri sunt deschise de Sarbatori Program de Craciun și Revelion la supermarketurile din Alba: Majoritatea magazinelor din Alba au comunicat programul de funcționare in perioada sarbatorilor de Craciun 2021 și revelion 2022. In perioada…

- O țara europeana va intra intr-o carantina stricta in perioada Craciunului si Anulio Nou, pentru a incerca sa tina sub control varianta extrem de contagioasa a coronavirusului Omicron. “Olanda se inchide din nou. Acest lucru este inevitabil din cauza celui de-al cincilea val care vine asupra noastra…

- Perioada de Craciun și de Anul Nou este un moment pentru bucurie, sarbatoare, cadouri și timp petrecut cu familia și prietenii. In media vedem imagini care promoveaza aceasta perioada ca fiind cea mai fericita a anului, in care bucuria este cuvantul de ordine. Cu toate acestea, pentru mulți oameni,…

- In perioada 1-31 decembrie 2021, Primaria si Consiliul Local al Municipiului Falticeni organizeaza manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei, comemorarii eroilor Revolutiei din 1989, activitati dedicate Craciunului si Anului Nou, competitii sportive.Pe 1 Decembrie, ora 12,00, la Altarul ...