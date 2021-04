Stiri pe aceeasi tema

- ”Cred ca este important pentru mine sa vorbesc direct cu noii mei colegi din administrația Biden din Washington despre starea actuala a relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și Rusia”, a subliniat ambasadorul, intr-un comunicat. Sullivan a adaugat ca aceasta va fi și o ocazie de a-și revedea familia. ”De…

- Rusia isi retrage ambasadorul din SUA, trimis pentru consultari, dupa ce Joe Biden a spus ca Putin este un ”ucigas”. Rusia isi retrage pentru consultari ambasadorul din SUA, dupa afirmatiile lui Joe Biden despre Vladimir Putin. Joe Biden a declarat ca il considera „criminal” pe liderul rus si l-a avertizat…

- Rusia a transmis miercuri ca acuzațiile potrivit carora președintele rus Vladimir Putin ar fi coordonat o acțiune de manipulare a alegerilor prezidențiale din 2020 în favoarea lui Donald Trump sunt nefondate. Acuzațiile apar într-un raport al serviciilor secrete americane, relateaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca țara sa nu va accepta „niciodata” anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea și ca SUA vor fi mereu alaturi de Ucraina, într-o declarație care marcheaza aniversarea a șapte ani de la eveniment, relateaza AFP."Statele Unite…

- In primul sau discurs de politica externa, presedintele american Joe Biden a trimis un mesaj puternic Rusiei lui Putin: Statele Unite nu vor mai tolera „actiunile agresive” ale Moscovei si incalcarea sistematica a drepturilor omului.

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis joi ca va contracara „autoritarismul” atât al Chinei, cât și al Rusiei, insistând asupra dorinței sale de a marca ruptura cu Donald Trump împotriva Moscovei, potrivit AFP.Statele Unite trebuie „sa fie acolo în…

- Statele Unite ale Americii vor lua "decizii" pentru ca Rusia "sa dea socoteala" pentru activitatile sale "destabilizatoare", a declarat joi consilierul presedintelui american Joe Biden pentru securitatea nationala Jake Sullivan, citat de AFP. "Credem ca daca facem Rusia sa plateasca pentru…