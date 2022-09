Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat pe contul sau de Facebook la declarațiile fostului rector UBB Andrei Marga conform carora Ucraina se afla in „frontiere nefirești” și trebuie sa cedeze teritorii nu doar Rusiei, ci și altor țari.

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat la declarațiile deplasate ale fostului ministru Andrei Marga, care a declarat, sambata, ca „Ucraina trebuie sa cedeze teritorii Rusiei, Romaniei, Ungariei și Poloniei”. In postari pe Facebook și Twitter, diplomația ucraineana transmite ca „asemenea declarații…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Biroul Procurorului General din Ucraina au anuntat, sambata, ca de la inceputul ofensivei militare a Rusiei, in Ucraina au murit 377 de copii si au fost raniti peste 733. “Peste 1.100 de copii au fost afectati in Ucraina de agresiunea armata in toata regula a Federatiei Ruse. Pana in dimineata zilei…

- Noul ambasador al Statului Israel la București, Reuven Azar, a ajuns in Romania. Ambasada a postat pe pagina de Facebook mesajul noului diplomat. Reuven Azar a fost directorului grupului de lucru Israel-SUA-China din cadrul Ministerului israelian de Externe, dar și consilier de politica externa al premierului…

- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane. Fedorov Yevhen, in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis…

- Parchetul Militar din Romania anunța ca s-a autosesizat și a deschis un dosar penal privind invazia rusa in Ucraina și impactul asupra ucrainenilor care dețin și cetațenia romana. Anunțul a fost facut, luni, de Parchetului General, intr-un comunicat de presa. Parchetul Militar ancheteaza infracțiuni…

- Liderii de la viitorul summit G7 din Germania vor anunta noi masuri menite sa exercite presiuni asupra Rusiei in legatura cu invazia sa in Ucraina, precum si noi angajamente pentru consolidarea securitatii europene, a declarat un oficial american de rang inalt, citat de The Guardian, transmite News.ro.…