- Play Ministrul Mediului Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, sambata, ca prin adoptarea in aceasta saptamana a Ordonantei de Urgenta prin care se modifica si completeaza Legea 219 din 2018 privind aprobarea obiectivului de investitii a Autostrazii Iasi-Targu Mures, "guvernul a facut un pas…

- Ministerul Afacerilor Externe a comunicat luni ca, in urma accidentului care a avut loc sambata, in Austria, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, nu au rezultat victime, toti cetatenii romani aflandu-se in afara oricarui pericol. "Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada…

- Judecatorul Dana Girbovan revine cu precizari despre cauza Kovesi contra Romaniei și dezicia CEDO. „Concluzia pe care exprimat-o, in urma analizei atat a Deciziei 356/2018 a CCR, cat si a hotararii date de CEDO in cauza Kovesi contra Romaniei, este aceea ca dezlegarile si considerentele avute in…

- Studenții și elevii din R. Moldova care iși fac studiile in Romania nu vor trebui sa stea in carantina/izolare timp de 14 zile daca nu prezinta simptome asociate COVID-19 la trecerea frontierei. Anunțul a fost facut de Ambasada Romaniei la Chișinau.„Potrivit art.1/6 litera (p) din Hotararea Guvernului…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, miercuri, alerte de calatorie pentru Bulgaria si Suedia. Astfel, MAE ii atentioneaza pe cei care intentioneaza sa mearga in Bulgaria sau sa o tranziteze ca, din cauza numarului mare de cereri pentru tranzit transmise de misiunile diplomatice, durata de…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova a prezentat noile reguli de intrare in Romania pe durata starii de alerta, aprobate de autoritațile romane, pentru cei care dețin cetațenia altor state.

- Elevii si studentii basarabeni care sunt inmatriculati in institutiile de invatamant de pe teritoriul Romaniei, care sunt in ultimul an de studiu și care au de sustinut probe sau examene, nu vor fi obligati sa stea 14 zile in izolare in cazul in care intra pe teritoriul Romaniei. Anunțul a fost facut…

