Ambasada Germaniei la Bucuresti afirma ca urmareste cu mare atentie evenimentele in urma deciziei CCR privind revocarea din functie a sefei DNA si face trimitere la pozitia Comisiei Europene pe acest subiect.



''Urmarim evenimentele cu mare atentie. De altfel, si Comisia Uniunii Europene s-a exprimat deja, in mod oficial, in legatura cu aceasta'', a transmis joi Ambasada, la solicitarea AGERPRES.



Comisia Europeana nu comenteaza deciziile instantelor nationale, a transmis joi un purtator de cuvant al executivului comunitar, ca reactie dupa ce Curtea Constitutionala…