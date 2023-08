Ambarcațiune cu 8 persoane la bord, răsturnată în Dunăre de o femeie drogată O ambarcatiune de agrement in care se aflau opt persoane, condusa de o femeie aflata sub influenta substantelor psihoactive, s-a rasturnat in Dunare, duminica seara, dar pasagerii au reușit sa se mențina la suprafața apei cu ajutorul vestelor de salvare. O plimbare pe Dunare cu o ambarcațiune rapida este o promenada foarte placuta, mai ales in aceasta perioada a anului, dar pentru cațiva galațeni care au urcat la bordul unei ambarcațiuni rapide pentru o incursiune la Cotul Pisicii, in zona confluenței Prutului cu Dunarea, mica croaziera a avut un final terifiant, pentru ca ambarcațiunea s-a rasturnat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

