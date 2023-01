B.S.D Crown, cunoscuta anterior sub numele de Emblaze, acuza Amazon si Twitch ca i-au incalcat drepturile asupra unui brevet legat de ajustarea calitatii transmisiunii audio si video live pe baza modificarii disponibilitatii latimii de banda. Eblaze a dat in judecata anterior Apple si Microsoft in SUA, pentru incalcarea brevetului. Un juriu din California a decis in favoarea Apple in 2014, iar Emblaze si Microsoft au fost de acord sa renunte la disputa lor in 2015. Avocatii BSD nu au raspuns imediat unei cereri de comentarii de vineri, iar un reprezentant al Amazon a refuzat sa comenteze. BSD…