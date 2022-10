Rusia a amendat alte cateva firme de tehnologie straine pentru aceeasi infractiune, o parte din ceea ce criticii spun ca este o campanie mai ampla a Kremlinului pentru a limita influenta si acoperirea companiilor de tehnologie occidentale in Rusia. TASS a citat o instanta din Moscova care a afirmat ca impotriva Amazon au fost intocmite doua dosare, ambele referitoare la ”o incalcare a procedurii de restrictionare a accesului la informatii”, in conformitate cu legislatia rusa. ”(Amazon) se confrunta cu o pedeapsa sub forma unei amenzi in valoare totala de pana la 12 milioane de ruble”, a declarat…