- Angajatii CFR SA vor beneficia de la 1 decembrie de o majorare salariala de 6%, dupa cresterea de 10% acordata incepand cu 1 iunie 2022, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA. De asemenea, de la 1 noiembrie 2022, valoarea tichetului de masa a crescut la 30 de lei. „Compania Nationala…

- Compania Miso Robotics Inc din Pasadena, statul California, a introdus pe piața robotul Flippy 2, care automatizeaza procesul de prajire a cartofilor, a cepei și a altor alimente, transmite publicația specializata Lantul Alimentar. Un braț robotic mare, precum cei din fabricile auto – ghidat de camere…

- Ponderea angajatilor ale caror roluri s-au schimbat in urma implementarii solutiilor de automatizare continua sa creasca si ajunge la 34% la nivel global, fata de 23% in 2020, potrivit celei mai recente editii a raportului Deloitte Automation with Intelligence, efectuat in 34 de tari, inclusiv Romania,…

- Solicitare sindicala la Tarom: Cresterea salariilor piloților cu 35% Foto: wikipedia.org. UPDATE: Conducerea TAROM anunta, într-un comunicat de presa, ca se afla în imposibilitatea de a accepta revendicarile solicitate de Sindicatul Unit TAROM si propune preluarea drepturilor…

- A fost haos vineri la Londra din cauza transportului public, in mare parte suspendat. Angajații de la metrou au declanșat o greva de 24 de ore, pe fondul disputelor privind salariile și pensiile.