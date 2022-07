Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca polițiștii locali nu-i pot opri in trafic pe cei care tureaza motoare și fac drifturi, aceștia nu scapa de sancțiuni. Noul loc preferat de cei care sfideaza asftel legea este Pasajul Iulius Town. In urma patrularilor efectuate in teren, dar și a sesizarilor de la cetațeni, polițiștii locali…

- Compania DEDEMAN a inceput de puțin timp lucrarile la cea mai noua investiție din municipiul Bacau. Aceasta este amplasata in cartierul Izvoare, pe locul fostei fabrici Letea, teren pe care frații Paval l-au cumparat cu peste 3 milioane de euro. Cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Disponibilitatea drogurilor se mentine la niveluri ridicate in UE, iar substante psihoactive noi, cu potenta mare, continua sa apara pe piata, potrivit celor mai recente date privind consumul de droguri in Europa si in Romania. Marti, la sediul Senatului Romaniei, a avut loc conferinta de lansare a…

- ”Peste 70% dintre angajatorii din regiunea EMEA se indreapta catre sistemul de lucru hybrid”, potrivit studiului Office Occupier Survey realizat anual de CBRE. Datele arata tendinta de reintoarcere la birouri a angajatilor. In Romania, aproximativ 60% dintre respondentii unui sondaj online realizat…

- Ultima strigare pentru Poienari Archangels Fest! A mai ramas doar o zi pana la Poienari Archangels Fest 2022, iar in Valea Argeșului muzica rock va rasuna pe 21 și 22 mai. Festivalul e gata sa adune mii de petrecareți și sute de motocicliști din toata țara la Corbeni, acolo unde se vor auzi live Masterpiece,…

- Sancțiuni de 28.000 de lei aplicate de polițiștii locali celor care au abandonat deșeuri pe domeniul public. Poliția Locala Timișoara a continuat, in ultima luna, verificarile pentru depistarea persoanelor care abandoneaza deșeuri pe domeniul public, fiind depistate mai multe situații de acest gen cu…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in acest weekend, in zona Stadionului Dan Paltinișanu, au mai depistat doi tineri care se distrau turand motoarele autovehiculelor pe care le conduceau. Este vorba de doi tineri, de 32 și 24 de ani, cu domicilii in Bobda și Bucovaț, care au facut drifturi și au…

