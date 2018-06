Stiri pe aceeasi tema

- Imagini postate pe retele sociale au aratat numerosi politisti, inclusiv inarmati, desfasurati in gara Charing Cross, care deserveste traficul feroviar din capitala spre sud-estul Angliei. Marea Britanie se afla in prezent la al doilea cel mai grav nivel de alerta, ''sever'', ceea ce inseamna…

- Un barbat care pretindea ca are o bomba a fost arestat in gara londoneza Charing Cross, vineri dimineața, anunța presa britanica. ”Un barbat care sustinea ca avea o bomba in gara #CharingCross a fost arestat. Actionam acum pentru a redeschide gara cat mai rapid posibil”, a transmis Politia Transporturilor…

- Politia britanica a anuntat marti ca investigheaza cauzele unei "explozii minore" produse in cursul serii la metroul din Londra, care s-a soldat cu ranirea usoara a catorva persoane, dar care nu ar avea legatura cu terorismul, transmite AFP.

- La doar o zi dupa nunta regala, a și inceput scandalul! Nepotul lui Meghan Markle, Tyler Dooley, (25 de ani), a fost prins cu o arma alba intr-un club londonez, duminica (20 mai). El a venit la Londra, deși nu a fost invitat la nunta, iar acum ține primele pagini ale ziarelor din Marea Britanie. Tyler…

- Londra vrea sa interzica reclamele la junk-food in mijloacele de transport pentru a preveni obezitatea infantile. Anunțul a fost facut de primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, care spune ca este un pas in lupta impotriva “bombei cu ceas” care este, in opinia lui, obezitatea infantile, citeaza Agerpres.…

- LONDRA: Autoritațile britanice au confiscat un transport ilegal de 50 de crocodili vii, descoperiți la aeroportul Heathrow din Londra, conform declarației de presa data vineri de Poliția de Frontiera din Marea Britanie.

- "Sunt incantat sa anunt ca presedintele Donald Trump va vizita Marea Britanie pe 13 iulie si va avea discutii cu premierul Theresa May", a transmis Kim Darroch prin Twitter.Guvernul de la Londra a confirmat vizita liderului american, care cel mai probabil va fi una "de lucru"."Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze pe 13 iulie o vizita in Regatul Unit, a anuntat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, relateaza Reuters conform News.ro . Aceasta va fi prima vizita in Marea Britanie a locatarului Casei Albe de la preluarea functiei, in ianuarie…