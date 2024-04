Minor dat DISPARUT! Dacă l-ați văzut, sunați imediat la 112! La data de 4 aprilie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca AJTAI MARIUS-CRISTIAN, in varsta de 9 ani, din municipiul Cluj-Napoca a plecat de la locuința din municipiul Cluj-Napoca, in jurul orei 07.30 și nu s-a intors pana in prezent. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa – 1,50 m, constituție robusta, 45 de kg, tuns scurt. La momentul plecarii acesta purta o geaca verde deschis, pantaloni de trening albaștri și o bluza albastra. Persoanele care pot furniza orice informatii despre acestea sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 martie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul canumita PANȚIR ISAURA OVIDIA, in varsta de 13 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat la data de 16 martie a.c., in jurul orei 12.00, de pe strada Bobalnei din municipiu, iar pana in prezent nu a revenit. SEMNALMENTE…

- O minora de 13 ani a plecat ieri de la domiciliu, in jurul amiezii și nu s-a mai intors. Familia a alertat Poliția, care o cauta in aceste momente. ”La data de 16 martie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca numita PANȚIR ISAURA OVIDIA, in varsta de 13 de ani, din municipiul…

- La data de 5 martie 2024, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca NEGREA ANA-MARIA și PETRUȚ CALINA MARIA, ambele in varsta de 13 ani, din municipiul Cluj-Napoca au plecat de la locuințele lor in cursul zilei de azi, 5 martie a.c., in jurul orei 15.00 și nu s-au intors pana…

- UPDATE – 1 -Minorul a fost gasit! El este in zona de siguranța. La data de 01 martie 2024, in jurul orei 17.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca RUSU ION de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca a ieșit in jurul orei 12 de la unitatea școlara și nu a revenit la domiciliu…

- La data de 01 martie a.c., in jurul orei 17.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca RUSU ION de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca a ieșit in jurul orei 12 de la unitatea școlara și nu a revenit la domiciliu pana in prezent. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa – 1,50 m,…

- La data de 27 februarie a.c., poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca numita CALDARAR EMANUELA, in varsta de 18 de ani din municipiul Cluj-Napoca, a plecat la data de 26 februarie a.c., in jurul orei 17.00, de la locuința sa, iar pana in prezent nu a revenit la domiciliu. SEMNALMENTE…

- O tanara in varsta de 18 ani, a plecat de acasa in seara de luni, de la domiciliul sau din Cluj-Napoca și nu a mai revenit. Persoanele care pot furniza orice informatii despre tanara sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit 112!„La data de 27 februarie…

- La data de 19 ianuarie a.c, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la data de 17 ianuarie a c., VALER BERKI, in varsta de 31 de ani, din localitatea MOCIU, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa – 1,75, 60-70 de…