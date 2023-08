Amalia Gaiță a lansat discul Mimosa: „Acum că văd albumul online, trăiesc un fel de revelion“ Solista timișoreanca Amalia Gaița a lansat albumul Mimosa care poate fi ascultat și pe platformele de streaming. „Mimosa” e pe streaming, iar eu sunt in vacanța. Prima dupa mult timp. Ma tot gandesc, ce an plin! Acum ca vad albumul online, traiesc un fel de revelion. Trec in anul Mimosei, sub semnul ei. Ii cant, […] Articolul Amalia Gaița a lansat discul Mimosa: „Acum ca vad albumul online, traiesc un fel de revelion“ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artista Teodora Brody a lansat primul single de pe noul album „Rhapsody” cu London Symphony OrchestraPrimul single de pe viitorul album al Teodorei Brody, „Rhapsody”, inregistrat cu London Symphony Orchestra si distribuit de Signum Classics, a fost lansat joi, informeaza news.ro. Piesa este…

- Lauren Spencer Smith a lansat albumul de debut “Mirror”. Proiectul conține 15 cantece personale, profund emoționante, care ofera ascultatorilor o privire autobiografica asupra vieții lui Lauren. Titlul Mirror este intim și deliberat: „Lucrez la acest album de ani de zile. A fost cu mine prin atat de…

- Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse, atac care a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters. Cel putin trei drone au fost interceptate in spatiul aerian de deasupra…

- Amalia Gaița a lansat albumul „Mimosa” cu un concert extraordinar desfașurat la Cinema Victoria din Timișoara, evenimentul avand parte de un public numeros care s-a bucurat de o seara speciala. „Am simțit concertul de lansare a albumului «Mimosa» ca pe un eveniment memorabil, in care muzica a transformat…

- Amalia Gaița lanseaza cel de-al treilea material discografic, intitulat „Mimosa”, in cadrul unui concert ce va avea loc in 21 iunie, la ora 19:30, la Cinema Victoria in Timișoara. Au trecut șase ani de la albumul de debut „Melting Sun”, iar anul acesta „The Grey EP” a marcat o tranziție stilistica spre…

- Renee Rapp a lansat “Snow Angel”, primul single de pe viitorul album de debut cu același nume. Albumul urmeaza sa fie lansat in aceasta vara, cu balada evocatoare de astazi servind drept single principal. „Snow Angel” a fost produs cu Alexander 23 (Olivia Rodrigo, Tate McRae), care a condus și o mare…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a lansat astazi tirgul online al locurilor de munca. Acesta poate fi accesat pe adresa www.e-angajare.md, transmite moldpres. La tirg participa peste 150 de angajatori din intreaga țara, care ofera circa 3 800 de locuri de munca libere din diverse…

- Ministerul Afacerilor Interne a operationalizat, incepand de joi, in cadrul platformei hub.mai.gov.ro – sectiunea dedicata obtinerii online a istoricului sanctiunilor rutiere. „Pentru a obtine acest document online, solicitantul trebuie sa aiba sau sa isi creeze un cont pe portalul hub.mai.gov.ro sau…