- Ramona, femeia gasita fara suflare in curtea unei biserici, ucise de concubinul ei, spusese la Acces Direct, in urma cu 4 luni, ca barbatul a amenințat-o cu moartea! El i-a marturisit in trecut ca o va baga in mormant, iar astazi și-a dus planul la final.

- Crima șocanta in comuna Mihaiești, județul Argeș. Un copil de 14 ani și mama lui au fost gasiți morți in curtea unei biserici, iar din primele cercetari autorul este fostul concubin al femeii, scrie site-ul local Obiectiv de Argeș. Barbatul a incercat apoi sa se sinucida. Potrivit sursei citate, barbatul…

- Curtea de Apel Pitești a validat un acord de recunoaștere a vinovației incheiat intre Florin Costin Paslaru, deputat PSD de Galasti in perioada 2008-2016, și DNA. Concret, in schimbul unei pedepse de doi ani de inchisoare cu suspendare, Paslaru, care a fost și lider al deputaților PSD, a recunoscut…

- Barbat, REȚINUT de polițiștii din Galda de Jos, dupa ce și-ar fi batut și amenințat concubina cu MOARTEA Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au reținut pe un barbat care și-ar fi agresat și amenințat, cu moartea, concubina. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție. In seara zilei…

- In dupa amiaza zilei de ieri, 9 martie 2021, Poliția Orașului Campeni a fost sesizata, de catre o femeie de 32 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca a fost agresata de soț. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, barbatul, in varsta de 40 de ani, pe fondul unor discuții in contradictoriu…

- Și-a LOVIT iubita și fiica de 10 ani și le-a amenințat cu moartea: Barbat din Roșia Montana, REȚINUT de polițiști Un barbat din comuna Roșia Montana a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat concubina și fiica și a distrus bunurile din locuința. Un barbat din comuna Roșia Montana a fost reținut…