Aproximativ 50 de persoane au participat, in seara zilei de 4 martie, la un tur ghidat organizat de Institutul Național de Fizica a Pamantului (INFP) in Capitala, exact in zona care, acum 43 de ani, a fost cea mai afectata de cutremur și care a ramas, dealtfel, cea mai vulnerabila in cazul unui seism major. Reporterul Libertatea s-a aflat printre ele. „Uiet, urlet s-aude! colcaie, sare pamantul, / Tremura, zguduie, salta, colcaie, crapa, plesnește. / Zguduie iar, rastoarna; trosnet, țipat s-aude, / Spontaneu lumea se-nchina. Domnul trece-n manie”. Așa ințelegeau romanii cutremurul la jumatatea…