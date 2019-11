Am aflat pentru cine are Alexandra Stan un crush!

Stiri pe aceeasi tema

- Se fac ultimele pregatiri inainte de primul maraton de 48 de ore la Virgin Radio Romania. De vineri, de la ora 10:00, și pana duminica la aceeași ora, Andrei Niculae va sta cu tine la Virgin Radio Romania pentru a scrie din nou istorie in FM-ul romanesc! Te așteapta muzica live, mulți invitați, un Red...…

- Virgin Radio Romania se pregatește pentru o noua premiera cu Andrei Niculae: un maraton radio de 48 de ore, cu muzica live, invitați și multe surprize pentru tine! Primii invitați Maratonul lui Niculae #5 au fost deja anunțați prin intermediul unui scurt clip video: De vineri, de la ora 10, tune in…

- PLAY DJ este noul feature al aplicației Virgin Radio Romania, prin intermediul careia oricine poate controla muzica de la radio! Daca nu ai ultima versiune instala a aplicației Virgin Radio Romania, este momentul sa-i faci update! In momentul in care DJ-ii anunța o noua sesiune PLAY DJ in direct la…

- Prea multe informații in feedul tau și te intrebi care e fake și care e de bagat in seama? Gata cu dilemele! O platforma simplu de controlat inclusiv cu vocea, direct de pe Smart TV, browserul Google Chrome sau din App de pe telefon, iți promite doar știri verificate și fara click bait. Pentru noutaile...…

- A inceput Cat Se Aude, concursul care testeaza cat poți sa fii de exact. Din sunetul pe care il vei auzi, trebuie sa iți dai seama cați bani au fost puși pe masa la Virgin Radio Romania și toți vor fi ai tai. Prima veste buna este ca vei primi și indicii care sa te... View Article

- John Deeper a experimentat ani la rand in industria muzicala, lucrand cu numeroși alți artiști, pana cand s-a decis sa-și promoveze și propriile creații. Pentru acest proiect a colaborat cu Marc Rayen, colegul nostru de la Virgin Radio Romania, și Zadi (DeMoga Music), vocea piesei fiind chiar a artistei.…

- Alexandra Gavrila poate nu mai este dimineața alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț, dar tot dimineața o sa te intalnești cu ea la Virgin Radio Romania, in fiecare weekend. Ne-a lamurit chiar, vineri, in direct la radio. Așa ca, de saptamana aceasta, Alexandra te așteapta in fiecare sambata și duminica…

- A doua seara de Afterhills sta sa inceapa! In seara asta, incepand cu ora 19:30 ne vedem pe mainstage-ul Afterhills cu Nane, Satra Benz, Guess Who, Carla’s Dreams, L.B. ONE, Mahmut Orhan și Pegboards Nerds. Afterhills e cel mai mare festival al Moldovei și ultimul mare festival al verii, așa ca Virgin…