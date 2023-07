Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat luni seara firma care va finaliza lucrarile la Tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova-Pitesti (Craiova-Robanești). Castigatoare a licitatiei a fost desemnata Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI AS (lider) – STRADE BAUUNTERNEHMUNG…

- Circulatia rutiera pe pasajul Oltenita, obiectiv in lungime de 3,69 km, s-a deschis, sambata, 27 mai, la ora 10.00. Momentul a fost transmis live, in direct, pe pagina sa de Facebook, de Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor.„Circulatia se deschide, astazi, pe Pasajul Oltenita incepand cu ora 10.00!…

- Circulatia a fost reluata vineri, pe sensul de deplasare Sebes - Turda, de pe autostrada A10, pe un sector de un kilometru, dupa remedierea deficientelor si punerea in siguranta a drumului in zona afectata, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Traficul fusese…

- Autostrada Sebes-Turda, inchisa la finalul lunii ianuarie dupa ce o bucata de drum s-a rupt in urma unei alunecari de teren, in zona Alba Iulia Nord, va fi deschisa in data de 15 mai, insa constructorul va face o noua expertiza, in conditiile in care in apropiere de zona in care s-a produs alunecarea…

- Tronsonul Sebes-Turda din autostrada A 10, care la finalul lunii ianuarie a fost inchis pe un sens de mers dupa ce o bucata din carosabil s-a rupt, din cauza unei alunecari masive de teren, are noi probleme, tot in zona Alba Iulia Nord, acolo unde s-a produs si alunecarea initiala. La scurt timp dupa…

- Constructorul care realizeaza lucrarile de reparatii la autostrada A10, din care o bucata s-a rupt, la finalul lunii ianuarie, in urma unei alunecari de teren, a reparat carosabilul si a turnat asfalt. In zona unde au loc lucrarile de reparatii se mentine insa restrictia, fiind nevoie de lucrari…

- VIDEO| Asfaltari la alunecarea de teren de pe autostrda A10 Sebes-Turda, la Alba Iulia Nord: S-ar putea circula chiar inainte de 1 mai VIDEO| Asfaltari la alunecarea de teren de pe autostrda A10 Sebes-Turda, la Alba Iulia Nord: S-ar putea circula chiar inainte de 1 mai La alunecarea de teren de la Alba…

- Aproape trei sferturi din bugetul Ministerului Transporturilor se indreapta spre investitii, iar 15% merg pentru lucrari de intretinere la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si la CFR si cand va veni rectificarea eu o sa cer mai multi bani, pentru ca sunt foarte multe proiecte…