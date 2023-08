Alunecare de teren în China: Bilanţul a crescut la patru morţi Bilantul unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale care s-au abatut asupra nordului Chinei a crescut la cel putin patru morti, a anuntat duminica postul national de radio CNR, potrivit AFP. O viitura a avut loc vineri la ora locala 18.00 (10.00 GMT) in micul sat Weiziping, aflat la sud de Xi'an, capitala provinciei Shaanxi. Aceasta a provocat o alunecare de teren care "a maturat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

