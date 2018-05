Stiri pe aceeasi tema

- "Continua interventia in Parcul National Domogled. Actioneaza in continuare aproximativ 140 de persoane, reprezentanti ai ISU din judetele Caras-Severin, Mehedinti, Gorj si Timis, personal al Directiei Silvice si rangeri ai parcului", au transmis reprezentantii ISU Caras- Severin. Conditiile…

- Incendiul din Parcul National Domogled, din judetul Caras-Severin este departe de a fi stins. Pompierii au observat ca luni dimineata inca erau zone unde arde cu flacara. insa elicopterele MAI nu pot interveni din cauza vantului care creeaza turbulente. Se desfasoara o interventie la sol cu aceiasi…

- Incendiul care a izbucnit, vineri dupa-amiaza, la o padure de pin din Parcul Național Domogled – Valea Cernei, din județul Caraș-Severin, nu a fost inca lichidat, deși au fost mobilizate forțe impresionante. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Caraș-Severin, in aceasta…

- UPDATE: Incendiul din Parcul National Domogled, din judetul Caras-Severin este departe de a fi stins. Pompierii au observat ca luni dimineata inca erau zone unde arde cu flacara. insa elicopterele MAI nu pot interveni din cauza vantului care creeaza turbulente. Se desfasoara o interventie la sol…

- Operatiunea de stingere a incendiului izbucnit vineri in Parcul National Domogled din judetul Caras-Severin a fost reluata duminica dimineata, insa inainte de orele pranzului elicopterele, care au efectuat sapte aruncari cu apa, au intrerupt misiunea din cauza vantului puternic. Potrivit reprezentantilor…

- UPDATE. ”Fortele s-au retras de la locul interventiei. Cele doua elicoptere au efectuat in total 17 curse, din care doua recunoasteri si 15 aruncari cu apa si raman in zona, pregatite sa intervina si maine (duminica - n.r.). Echipajele venite in sprijin din judetele limitrofe raman si ele in zona,…

- Doua elicoptere apartinand Ministerului Afacerilor Interne intervin sambata seara in zona incendiului din Parcul National Domogled, dupa ce in cursul zilei cele doua aparate de zbor nu au putut fi folosite in operatiune din cauza vantului puternic. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Aproximativ 50 de pompieri din judetele Timis, Mehedinti si Gorj au sosit sambata dimineata in zona Parcului National Domogled pentru a-i ajuta pe colegii lor din judetul Caras-Severin la stingerea incendiului de padure izbucnit in Parcul National Domogled. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…