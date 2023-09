Alte bucăți de drone rusești, găsite în România. MApN face expertizele tehnice Alte bucați de drone rusești au fost gasite in vecinatatea localitații Plauru din Tulcea. Experții Ministerului Apararii Naționale vor face toate analizele tehnice necesare. MApN a anunțat, sambata, ca in urma unor informații de la autoritațile locale, transmise prin comenduirea garnizoanei Tulcea, cu privire la posibila existența a unor elemente de drona la aproximativ 2,5 […] The post Alte bucați de drone rusești, gasite in Romania. MApN face expertizele tehnice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

