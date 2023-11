Stiri pe aceeasi tema

- Surprizele zilei au continuat la Mastersul din Franța in turul al doilea. Dupa eliminarea lui Daniil Medvedev, a venit randul norvegianului Casper Ruud (8 ATP) sa paraseasca turneul de la Paris.

- Italianul Jannik Sinner a castigat miercuri turneul de la Beijing, invingandu-l in finala pe rusul Daniil Medvedev, in doua seturi stranse, scor 7-6 (2), 7-6 (2). Italianul si-a confirmat succesul din ziua precedenta din fata spaniolului Carlos Alcaraz, dominandu-l pe Medvedev pentru prima data in sapte…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (3 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat sambata in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Beijing, dupa ce a trecut in optimi, in doua seturi, 7-6 (7/3), 6-3, de australianul Alex De Minaur (12 ATP).

- Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) l-a invins pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina (25 de ani, 24 ATP), scor 6-3, 6-4, și a contribuit la calificarea Serbiei in sferturile Cupei Davis. Dupa prima zi, Romania este condusa cu 2-0 de Taiwan in Grupa Mondiala I a Cupei Davis. La 5 zile distanța de la…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovici, favorit 2, s-a calificat in finala US Open pentru a zecea oara, si va juca pentru titlu cu rusul Daniil Medvedev, cap de serie 3, care l-a eliminat pe detinatorul titlului si principalul favorit, Carlos Alcaraz.Djokovici a ajuns la 36-a finala de grand slam…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, care l-a invins pe compatriotul sau Andrei Rublev in sferturi la US Open si in conditii brutale de caldura si umiditate, s-a aratat ingrijorat de posibilele consecinte asupra organismului sportivilor, potrivit news.ro.In timpul meciului, cand se stergea cu…

- Italianul Jannik Sinner (nr. 8 mondial) si australianul Alex de Minaur (nr. 18) s-au calificat sambata in finala turneului de tenis Masters 1000 de la Toronto, eliminandu-i pe americanul Tommy Paul si, respectiv, pe spaniolul Alejandro Davidovich. Sinner, finalist in primavara la Miami, a…