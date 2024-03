Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider mondial Andy Murray a suferit o accidentare grava la glezna in timpul partidei pierdute cu Tomas Machac in turul al treilea al turneului ATP de la Miami și va lipsi de pe teren pentru o lunga perioada de timp. Murray a parasit terenul acuzand dureri puternice, la finalul partidei cu cehul…

- Jucatorul rus de tenis Andrei Rublev (6 ATP, favorit nr. 5) a fost eliminat vineri seara, in runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.995.555 de dolari, dupa ce s-a inclinat surprinzator, in doua seturi simetrice, 4-6, 4-6, in fata cehului Tomas…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat turneul WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.258.080 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe grecoaica Maria Sakkari, cu 6-4, 6-0, transmite AFP. Swiatek (22 ani), care are in palmares…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, si rusul Daniil Medvedev, locul 4 mondial, se vor intalni in finala de la Indian Wells. Cei doi au jucat finala si in 2023, cand s-a impus jucatorul din Spania, conform news.ro. Alcaraz a trecut in semifinale de castigatorul de la Australian Open, italianul…

- Germanul Alexander Zverev, cap de serie 6, l-a eliminat miercuri pe spaniolul Carlos Alcaraz, favorit 2, in sferturile de finala ale turneului Australian Open.Zverev s-a impus in patru seturi, scor 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-4. Meciul a durat trei ore si sase minute, conform News.ro. Rezultatul…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, locul 3 mondial, s-a calificat miercuri in semifinale la Australian Open invingandu-l pe polonezul Hubert Hurkacz, locul 9 mondial, in cinci seturi, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4, dupa ceva mai putin de patru ore de joc, informeaza AFP. Medvedev, dublu finalist la Melbourne…

- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner, locul 4 mondial, s-a calificat, marti, pentru prima oara in cariera, in semifinale la Australian Open.Sinner a trecut de rusul Andrei Rublev, locul 5 mondial, scor -4 7-6(5) 6-3, conform News.ro Meciul a durat doua ore si 40 de minute. In semifinale,…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff, locul 4 mondial, s-a calificat pentru prima oara in semifinale la Australian Open, dupa ce a invins-o pe sportiva ucraineana Marta Kostiuk, locul 37 mondial, potrivit news.roGauff, care a castigat US Open in 2023, s-a impus cu scorul de 7-6 [6], 6-7 [3],…