Stiri pe aceeasi tema

- Alpinistul care a suferit rani grave, vineri, dupa ce a cazut in timp ce se afla la escalada cu un prieten in Hornul Mare din peretele Costilei, in masivul Bucegi, a fost recuperat de salvatori dupa o operatiune care a durat circa opt ore, el fiind transportat cu elicopterul la Spitalul Floreasca…

- Un barbat care facea mountain biking pe un traseu din Masivul Bucegi s-a ranit grav, sambata dupa amiaza, dupa ce a cazut. Un echipaj de la salvamont Prahova a intervenit in ajutorul sau, salvamontistii ducandu-l pe sportiv pana intr-o zona de unde a put preluat de un echipaj medical si dus la spital.…

- 11 salvamontiști din județulele Sibiu și Argeș au participat la acțiunea de salvare a unui turist ramas blocat pe peretele Lespezi, din Munții Fagaraș. Alpinistul impreuna cu un alt coleg a alunecat de pe peretele stancos. Din pacate cel de-al doilea nu s-a mai putut prinde și și-a pierdut viața. Accidentul…

- Ieri, 4 august 2021, in jurul orei 15.30, pe DJ 107I, pe raza municipiului Aiud, un barbat, de 53 de ani, din Cluj – Napoca, județul Cluj, in timp ce conducea o motocicleta, in direcția Ponor –Aiud, s-a rasturnat in afara parții carosabile, intr-o rapa. In urma accidentului rutier, motociclistul a suferit…

- Un membru al CRS (Compagnie Republicaine de Securite, echivalentul jandarmeriei), a fost evacuat, sambata, dupa violențele consemnate in Piața Republicii din capitala franceza, scrie le Figaro.